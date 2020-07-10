Ким Кардашьян лично снялась в рекламе своего бренда нижнего белья в лимузине

Американская предпринимательница и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян лично приняла участие в съемках рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Skims. Кадры разместили в Instagram-аккаунте компании в пятницу, 10 июля.

На одном из них 39-летняя телезвезда в красном парике и босоножках на шнуровке демонстрирует комплект телесного цвета, состоящий из топа и трусов на высокой талии. На другом рекламном фото Кардашьян позирует в лимузине, представляя белое боди с короткими рукавами. Из описания постов следует, что одежда будет доступна к покупке на сайте Skims 14 июля и предлагается в размерах от XXS до 4XL.

Фото опубликовано @skims

В комментариях к фотографиям, каждая из которых собрала несколько десятков тысяч лайков, покупатели похвалили продукцию фирмы. «Самое удобное белье на свете. Спасибо, Ким», «Это действительно высокое качество и адекватные цены», «Пожалуй, это лучшее творение семьи Кардашьян», «С нетерпением жду появления комплектов на сайте», — высказались они.

В июле Ким Кардашьян прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде и медицинской маске и подверглась критике. На размещенных в сети кадрах знаменитость направляется к машине в кожаном комбинезоне цвета хаки с глубоким декольте. Пользователи обругали внешний вид звезды, сравнив ее наряд с пакетом для мусора и подгузником.

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