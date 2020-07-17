Участница конкурсов красоты отправила подростку снимки топлес и раскаялась

Бывшая участница конкурсов красоты, обладавшая званием «Мисс Кентукки», и по совместительству учительница Рамзи Беарс (Ramsey Bearse), обвиняемая в ведении переписки интимного характера с подростком, раскаялась. Об этом сообщает Fox19.

29-летняя Беарс призналась в суде, что в 2018 году она отправила по меньшей мере четыре фотографии топлес на тот момент 15-летнему подростку с помощью социальной сети Snapchat. Это произошло, когда она работала в средней школе.

«Я не сохраняла ни одной его фотографии и не пересылала их кому-либо еще», — сказала бывшая «Мисс Кентукки». Однако женщина призналась, что получала фотографии от подростка и отвечала ему, «что все выглядело так, будто я хотела их [фотографии]». Бывшая учительница объяснила это тем, что она боялась не задобрить подростка. «Так как я взрослая, а он всего лишь подросток, это определенно моя вина, и я беру на себя ответственность за ситуацию», — добавила она.

Беарс сказала, что по крайней мере одна из этих фотографий была предназначена для ее мужа.

«Имя молодого человека было указано рядом с именем моего мужа на моем телефоне», — сказала она. «Начиная с того момента он [подросток] просил меня прислать еще фотографии, и я запаниковала. Я боялся не задобрить его. Когда он попросил больше, я послала ему больше моих фотографий, что привело к тому, что он прислал свои фото», — рассказала она.

Окончательный приговор бывшей участнице конкурсов красоты будет вынесен 17 января будущего года.