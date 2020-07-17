В России предложили открыть границы с ограничениями

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил возобновлять международное авиасообщение и открывать внешние границы с определенными ограничениями. Об этом он заявил журналистам во время рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», — подчеркнул министр.

Мурашко добавил, что возобновление перелетов подразумевает определенные обязательства, которые будут накладываться на представителей авиаотрасли. Среди них он выделил тестирование и меры дистанцирования.

16 июля стало известно о ходе переговоров по запуску международного авиасообщения в России, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Источник в одной из отечественных авиакомпаний заявил, что Минтранс «не форсирует» переговоры с зарубежными партнерами по запуску рейсов.

Ранее 15 июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, в то время как представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.