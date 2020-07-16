Стало известно о ходе переговоров по запуску рейсов из России за границу

Стало известно о ходе переговоров по запуску международного авиасообщения в России, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом «Известиям» сообщил источник в одной из отечественных авиакомпаний.

По словам собеседника издания, Минтранс «не форсирует» переговоры с зарубежными партнерами по запуску рейсов.

При этом другие представители авиаперевозчиков отмечают, что единственным прибыльным направлением, способным в августе обеспечить приемлемый пассажиропоток, станет Турция. «На низком старте находятся сегодня все: "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", чартерные перевозчики. Но договоренностей о возобновлении полетов на сегодня нет», — заявил источник.

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Кроме того, есть мнение, что турецкой стороне возобновление пассажирских перевозок нужнее и, вероятно, ей ради восстановления турпотока придется пойти на уступки в отношениях с Россией. «Российской стороне, наоборот, выгодно оставлять границы закрытыми как с точки зрения стимулирования внутреннего туризма, так и с точки зрения предотвращения второй волны коронавирусной инфекции», — указал собеседник «Известий».

Минтранс Турции 15 июля сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. В свою очередь, представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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