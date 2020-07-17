Песков увидел выгоду в изменении статуса собора Святой Софии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел выгоду для россиян в изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом он рассказал в беседе с «Авторадио», передает ТАСС.

По его словам, в собор были достаточно дорогие билеты, а теперь их не будет, и вход будет бесплатным. «В этом плане наши туристы выиграют», — сказал Песков.

Он выразил уверенность, что такое решение турецкой стороны не навредит отношениям Москвы и Анкары. Также пресс-секретарь президента выразил надежду, что турецкие власти будут учитывать и статус собора как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, и то, что он имеет сакральное значение для многих христиан.

Представитель Кремля напомнил также о разъяснении турецкой стороны о том, что все «будет сохранено в лучшем виде, и все желающие смогут посещать собор».

13 июля президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус Святой Софии в Стамбуле. В свою очередь президент Турции заявил, что доступ к святыне будет гарантирован для всех желающих.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.