В Кремле сравнили Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган похожи, поэтому они смогут решить сложные ситуации. Так политиков сравнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Авторадио», передает РИА Новости.

Песков уточнил, что в ходе переговоров Путин конкретно ставит вопросы и «имеет в виду то, что говорит». В этом плане они похожи с Эрдоганом, поэтому им удается «находить развязки в очень и очень сложных ситуациях», сказал пресс-секретарь президента России.

15 июля сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между Россией и Турцией, а также поручили ведомствам приступить к переговорам. Лидеры двух стран обсуждали эту тему во время телефонного разговора, который состоялся 13 июля, уточнил Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что президенты также обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и решение о статусе Святой Софии в Стамбуле, которую превратили в мечеть.

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