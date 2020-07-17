Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина

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Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео. Ролик опубликован на сайте Пятого канала в пятницу, 17 июля.

На опубликованных кадрах видно, как солдаты берут оружие, как с территории части выезжают танки и ракетные установки, как корабли и вертолеты отрабатывают маневры.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что во время проверки будет проведено 56 тактических учений. В них примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.