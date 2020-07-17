«Секрет фирмы» провел пикет в поддержку Сафронова в виртуальной реальности

Издание «Секрет фирмы» создало специальную AR-маску для Instagram в поддержку советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Авторы идеи рассказали, что таким образом граждане, у которых нет возможности поддержать Сафронова на улицах, могут сделать это в дополненной реальности с помощью виртуального пикетчика. Маска уже доступна в каталоге соцсети. Чтобы сменить надпись на плакате протестующего, достаточно нажать на экран. Так, участник виртуальной акции может стоять с табличками: «Журналистика — не преступление», «Желтый снег под ногами майора», «Поймай меня, если сможешь» и другими.

Главный редактор «Секрета фирмы» Филипп Вуячич подчеркнул, что журналисты не занимаются активизмом, а информируют. «С помощью нашего виртуального пикетчика мы хотим вас проинформировать, что журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене», — сказал он.

Редактор спецпроектов издания Анастасия Ахмедова рассказала, что журналистов, выступающих в поддержку Сафронова на улицах, задерживают и увозят в автозаках. «Поэтому мы придумали безопасный способ выразить свою позицию — в дополненной реальности», — объяснила она.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает. Журналисты российских СМИ выходят на одиночные пикеты, чтобы поддержать своего коллегу, а также потребовать справедливого и открытого суда.