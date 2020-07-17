Стюардесса рассказала о самых шокирующих выходках авиапассажиров

Стюардесса, чье имя не называется, рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали во время путешествий. Об этом пишет Daily Express.

Так, однажды туристка обратилась к ней с просьбой забрать грязный детский памперс — по словам сотрудницы авиакомпании, такой поступок возмутителен, ведь члены экипажа, как правило, взаимодействуют с продуктами питания на борту.

«Женщина поменяла подгузник ребенку на сиденье во время посадки, затем позвала меня, держа его в протянутой руке, — и впоследствии крайне расстроилась из-за того, что ей пришлось ждать, пока я принесу мусорный пакет», — вспомнила она.

Материалы по теме «Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена

Другой клиент авиаперевозчика попросил, чтобы она пошутила над его женой, когда та забыла свою сумочку в другом кресле. «Ее муж попросил меня об одолжении: "Когда вы принесете это ей, скажите, что у нее слишком высокие запросы. Ей это понравится!"» — рассказала она, добавив, что не стала исполнять пожелание клиента.

2 июля стюардессы нескольких авиакомпаний перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов во время путешествий. Так, по словам одной из них, бортпроводников поражает, что многие пассажиры склонны оставлять после перелета ненужные вещи и мусор в не предназначенных для этого местах.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru