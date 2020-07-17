Президент Грузии пожаловалась на травлю со стороны журналистов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожаловалась на травлю в свой адрес со стороны журналистов, передает «Sputnik Грузия».

Зурабишвили заявила, что «устала от буллинга некоторых телеканалов» и не понимает, почему к ее словам постоянно «цепляются».

Политик родилась и выросла во Франции и нередко попадает в неловкие ситуации из-за недостаточного владения грузинским языком, отмечает издание. Например, комментируя резонансное дело о убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, Зурабишвили сказала: «Я знаю о мужестве, когда драка происходит один на один. Я не знаю о групповом, агрессивном и насильственном мужестве». Омбудсмен Нино Ломджария на это заявила, что насилие есть насилие, независимо от того, совершают его один на один или группой.