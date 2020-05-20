Президент Грузии оценила возможность переговоров с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала себя сторонницей прямого диалога с Россией. Возможность начала переговоров она оценила в эфире телеканала «Рустави-2».

«Я являюсь сторонником прямого диалога в любом случае, потому что в реальности у стран есть только два пути: один — путь войны, второй — путь диалога. Я другой путь не знаю. Если кто-то знает третий путь, пусть скажут мне. Поэтому, в принципе, я являюсь, была и всегда буду сторонником диалога», — заявила Зурабишвили.

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Однако, по ее мнению, в сегодняшних условиях для его начала нет возможностей, и он не сможет принести результаты. Зурабишвили выразила мнение, что диалог ради диалога никогда не был выходом.

Президент напомнила, что у нее лично, в должности министра иностранных дел Грузии в 2004-2005 годах, был опыт ведения переговоров с российской стороной тет-а-тет. Она подчеркнула, что именно тогда был «единственный случай», когда Москва выполнила условия достигнутых с Тбилиси договоренностей. Вывод российских военных баз с территории Грузии стал возможен только благодаря прямому диалогу, сказала Зурабишвили.

В то же время Зурабишвили привела в пример текущую обстановку в Южной Осетии и заявила, что такая ситуация не дает возможности для начала прямого диалога с Россией. «Наверное, сегодня, чтобы подготовилась ситуация, нужно, чтобы в других форматах, где присутствуют наши партнеры, был бы поднят этот вопрос на политическом уровне», — отметила она.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня 2019 года. В столице Грузии вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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