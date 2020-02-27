Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ

Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году. Об этом говорится в подготовленном Минюстом плане.

Согласно тексту документа, грузинская сторона сначала должна составить список потерпевших с уточнением нарушений, от которых пострадал каждый из них, а также уточнить размер выплат. Без этого компенсацию могут получить те, кого потерпевшими считать нельзя, опасаются в Минюсте.

Операция по высылке граждан Грузии прошла в 2006 году. По данным Федеральной миграционной службы, к тому моменту на территории России нелегально находились до миллиона мигрантов. Всего, по информации грузинского консула, из России за время проведения операции были депортированы 2680 человек.

Через год Грузия подала в ЕСПЧ жалобу на Россию, утверждая, что Москва нарушила в сумме семь статей Европейской конвенции о защите прав человека и протоколов к ней. Этот процесс стал четвертым случаем за все время существования Европейского суда по правам человека, когда он рассматривал межгосударственные иски. ЕСПЧ вынес решение в пользу грузинской стороны в 2014 году, назвав действия российской миграционной службы произволом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru