Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 765 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 765 тысяч. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 765 437 случаев инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 июля превысило 14,06 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 237 тысяч. За весь период пандемии скончались 601 927 инфицированных, более 7,8 миллиона человек выздоровели.