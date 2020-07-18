Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Отметку в 13 миллионов коронавирус преодолел 14 июля. 12 миллионов заражений было зафиксировано 9 июля.

По состоянию на 04:00 мск 18 июля инфицировано 14 037 021. Больше всего заболевших COVID-19 в США — 3,63 миллиона. На втором месте — Бразилия с показателем 2 миллиона. На третьем месте закрепилась Индия, где число заразившихся превысило 1 миллион. В десятке стран с наибольшим числом инфицированных находятся Россия, Перу, ЮАР, Чили, Мексика и Великобритания.

Число смертей от коронавируса также преодолело очередную круглую отметку, превысив 600 тысяч. Более 7,8 миллиона заболевших вылечились. Кроме того, зафиксирован рекорд по ежедневному приросту новых случаев заражений — у более 237 тысяч человек выявили вирус за последние стуки.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.