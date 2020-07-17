В мире зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным организации, за последние 24 часа в мире выявлено более 237 тысяч случаев заражения коронавирусом, число умерших увеличилось на 5 682.

Днем ранее в США был снова зафиксирован рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. За 16 июля зафиксировано 77,3 тысячи зараженных, что выше, чем в какой-либо другой день за все время эпидемии. Сообщается, что за те же сутки зарегистрировано 943 летальных исхода из-за причин, связанных с болезнью COVID-19, которую вызывает коронавирус нового типа.

Предыдущий рекорд по числу заражений за сутки в мире был зафиксирован ВОЗ 12 июля. Тогда сообщалось о 230 370 случаях инфицирования.

По данным на 17 июля, в мире насчитывается более 13,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 592 тысячи скончались, еще 7,7 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.