ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире. Выявлено 230 370 случаев инфицирования, сообщает ВОЗ в воскресенье, 12 июля, передает РИА Новости.
За последние 24 часа умерли 5285 пациентов.
Общее число зараженных за все время пандемии достигло 12 552 765. Зафиксировано 561 617 летальных исходов.
Предыдущий рекорд был установлен 10 июля, когда за сутки выявили более 228 тысяч заражений.
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