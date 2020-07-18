Сотни людей устроили дискотеку под окнами правительства в российском городе

В центре Екатеринбурга на Октябрьской площади молодежь устроила шумную дискотеку. На мероприятии, которое прошло под окнами правительства Свердловской области, присутствовали сотни людей. Об этом сообщает e1.ru.

По данным издания, организатором вечеринки стала промогруппа «Стая». Приглашения на мероприятие были распространены в социальных сетях. При этом гости дискотеки отметили, что не считают свои действия нарушением режима ограничений, введенного из-за распространения коронавируса. В ответ на соответствующие вопросы они обратили внимание на скопление людей в различных общественных местах: пляжах, ресторанах и улицах.

По просьбе организаторов, гости вечеринки должны были соблюдать социальную дистанцию и танцевать только со своими компаниями.

Как рассказали агентству РИА Новости в пресс-группе управления МВД города, полиция устанавливает организаторов мероприятия.

«По данному факту сотрудниками полиции УМВД России по городу Екатеринбургу возбуждено административное производство по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")», — отметили в ведомстве.

Собранные материалы правоохранители направят для рассмотрения в суд.

По последним данным, в Свердловской области выявлено 17 544 случая заражения коронавирусом. Скончались 193 человека. Регион находится на втором месте по стране после Москвы по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки.