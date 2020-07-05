Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

«Сотни человек собрались на вечеринке около озера Ая в Алтайском крае в разгар эпидемии», — отмечается в подписи к видео.

Участники проигнорировали запрет на массовые мероприятия, действующий в регионе. Никто из них не использовал маски, перчатки и соблюдение безопасной дистанции.

Ранее сообщалось, что более 10 сотрудников полиции пострадали при попытке разогнать незаконную вечеринку в Лондоне. Местные жители пожаловалась правоохранителям на большое скопление людей и шум. Полицейские прибыли на место, однако участники вечеринки начали бросать в стражей порядка кирпичи и другие предметы.

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