В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

Неизвестные осквернили кенотаф (надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного) солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском Оксвилле. Полиция сочла этот инцидент преступлением на почти ненависти к украинцам в целом или «украинским членам этого культурного центра», сообщает ТАСС.

Надпись, сделанная между 19 и 21 июня, гласила Nazi war monument («Нацистский военный памятник»). Согласно отчету полиции, из-за содержания граффити это преступление расследовалось как преступление, совершенное на почве ненависти.

Однако спустя месяц правоохранители выступили с разъяснениями, что не поддерживают нацистов ни в какой форме. «Ни на одном из этапов полицейская служба региона не исходила из того, что определенной группой, против которой было сделано граффити, были нацисты», — отмечалось в заявлении. В настоящее время расследование еще не завершено.

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Дивизия СС «Галичина», состоящая из украинских добровольцев, существовала в годы Второй мировой войны. Она входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года ее формально включили в состав Украинской национальной армии. В 1945 году решением Нюрнбергского трибунала войска СС были признаны преступной организацией.