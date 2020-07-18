Основатель журнала Time Out умер в 73 года

Умер основатель популярного журнала Time Out Тони Эллиотт (Tony Elliott). Об этом сообщается в официальном аккаунте издания в Twitter.

Эллиотту было 73 года. Он скончался после продолжительной болезни.

«Тони был прозорливым издателем, неустанным защитником городской культуры и преданным другом. Его будет очень не хватать семье, друзьям и коллегам. Его жизнь и работа вдохновила миллионы людей, которым не посчастливилось знать его лично», — говорится в сообщении Time Out.

Отмечается, что выпуск журнала, который выйдет 11 августа в Лондоне, будет посвящен Эллиотту.

Журнал Time Out был основан Эллиоттом в 1968 году. Изначально издание было андеграундным, однако со временем стало одним из главных источников новостей о культурной жизни. Журнал выходит более чем в 60 городах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Штаб-квартира издания находится в Лондоне. Time Out также выпускает книги-путеводители.