Ведущий Первого канала прокомментировал штраф за экстремистскую символику

Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов прокомментировал штраф в размере одной тысячи рублей, который был наложен на него за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является. Слова Колесова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Ведущий подчеркнул, что апелляция на решение Останкинского районного суда уже готова, в скором времени его представители подадут ее. «В это же время мы уже связались с министерством культуры, чтобы они задумались о происходящем. Ведь знак "Квадрат Сварога" — старославянский символ, оберег», — заметил Колесов.

О наказании для ведущего стало известно ранее 19 июля. В материалах суда указано, что в логотипе на сайте «Силы закона», а также в ролике организации на YouTube был показан символ «Квадрат Сварога», который также используется запрещенной на территории России организацией «Северное братство». Колесов вину не признал. Помимо самого мужчины, оштрафована была и «Сила закона» — на 10 тысяч рублей.

Колесов — предприниматель, более 20 лет живший и работавший в Китае. На Первом канале он ведет авторскую программу «Открытие Китая». В описании возглавляемой им «Силы закона» указано, что своей целью организация ставит содействие защите прав.