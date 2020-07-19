После нападения на бывшего директора «Ростсельмаша» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой» после нападения неизвестных на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Об этом в воскресенье, 19 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СКР Галина Гагалаева.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

На 83-летнего бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова напали в его доме. Мужчина был ранен и доставлен в госпиталь. По данным Telegram-канал LIFE SHOT, после нападения у Юрия Пескова амнезия, он не помнит даже собственного имени. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести. В результате нападения погибла сестра мужчины. По информации канала, преступники засунули пенсионерке кляп в рот и замотали скотчем. На теле женщины остались следы пыток.

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