На бывшего директора «Ростсельмаша» напали в его доме

На бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова напали в его доме, сообщает ТАСС. В результате погибла сестра мужчины, сам он был ранен и доставлен в госпиталь.

Нападение было совершено в воскресенье, 19 июля. Личности преступников пока не установлены. О состоянии самого Пескова пока также ничего не известно.

Песков возглавил «Ростсельмаш» в 1978 году и оставался директором завода почти 20 лет. В 1983-1984 годах он работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Он имеет звание Герой Социалистического Труда.

Сейчас 83-летний Песков на пенсии, он живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.