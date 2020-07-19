Число умерших россиян с коронавирусом превысило 12,3 тысячи, достигнув отметки 12 342. За последние сутки зафиксировано 95 летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф 19 июля.

12 342 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 19 июля

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику подсчета смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

По состоянию на утро 19 июля, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14,28 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 602 138 инфицированных, более восьми миллионов человек выздоровели.