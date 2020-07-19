Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 6109 инфицированных в 84 регионах, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы в воскресенье, 19 июля.

Больше всего заразившихся — в Москве (591).

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 июля превысило 14,28 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 602 138 инфицированных, более восьми миллионов человек выздоровели.