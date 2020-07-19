В России выявили 6109 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6109 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 342 человека.

Во всем мире, по данным проекта американского Университета Джонса Хопкинса на утро 19 июля, насчитывается свыше 14,28 миллиона случаев заражения коронавирусом. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 602 138 инфицированных, более восьми миллионов человек выздоровели.