Россия оказалась в лидерах рейтинга эффективности борьбы с пандемией COVID-19

Россия оказалась в лидерах рейтинга по эффективности борьбы с пандемией COVID-19, заняв в нем седьмое место из 48-ми стран. Результаты исследования, которое провели Институт государственного и муниципального управления и Дирекция по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, опубликованы на сайте вуза.

Исследование затронуло 48 стран, в которых проживает более 80 процентов населения мира. Авторы изучали три среза: медицинский — показатели работы системы здравоохранения, социальный — сохранение доходов и занятости граждан, обеспечение доступности образования, а также экономический — минимизация ущерба для экономики.

В итоге Россия набрала 68 баллов из 100 возможных, пропустив вперед Австралию (78 баллов), Польшу (75), Японию (74), Чехию (74), Германию (73) и Австрию (70). По медицинскому срезу наша страна оказалась на одну строчку выше с показателем в 77 баллов (в лидерах здесь также Австралия), по социальному срезу с 72 баллами заняла 18 место (лидер — Германия), по экономическому — 12 место с 57 баллами (лидер — США). Авторы отмечают, что несмотря на лидерство в экономическом срезе США заняли лишь шестое место с конца в медицинском срезе.

За время эпидемии COVID-19 в России выявили 777,5 тысячи фактов инфицирования. 211,5 тысячи граждан остаются активными носителями вируса. 12 427 больных умерло. Россия занимает четвертое место в мире по числу зараженных.