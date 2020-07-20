В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков

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Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

В конце 2018 года Россия доставила в сирийский Тартус зубатых китов, пишет американский Forbes, ссылаясь на спутниковые данные. По мнению автора, на базе могут располагаться не дельфины, а тюлени, однако последнее считается маловероятным.

«Я наткнулся на загоны морских млекопитающих в воде при просмотре спутниковых снимков Тартуса. Это порт, где Россия базирует свои подводные лодки, развернутые для войны в Сирии», — пишет автор публикации. Там же приводятся координаты на Google Earth, где, по утверждению Forbes, располагаются животные.

В публикации отмечается, что млекопитающие могут использоваться для противодействия несанкционированному доступу к объектам морской инфраструктуры со стороны водолазов, подъема предметов с морского дна и в целях подводной разведки.

Согласно информации Forbes, животные могли прибыть в Сирию из Крыма. Издание напоминает, что в северной части России активно используются белухи, которые более приспособлены к арктическим условиям, чем дельфины.

«Возможно, мы никогда не узнаем точно, что российский флот делал с дельфинами в Сирии. Они были там всего несколько месяцев, с сентября по декабрь 2018 года», — заключает автор.

В апреле 2019 года NRK, ссылаясь на экспертов, сообщало, что в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.

В марте 2016 года на портале госзакупок появилась информация о намерении Министерства обороны России до августа того же года закупить пять дельфинов-афалин.

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