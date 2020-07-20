Япония раскошелится ради независимости от Китая

Японские власти захотели снизить экономическую зависимость от Китая. Правительство планирует раскошелиться и выплатить субсидии некоторым местным компаниям, чтобы они отказались от китайского рынка и перенесли свои производства на родину или в страны Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg.

Пятьдесят семь компаний, включая частную фирму по производству масок для лица Iris Ohyama Inc. или Sharp Corp., получат в общей сложности 57,4 миллиарда иен (536 миллионов долларов). Еще 30 фирмам дадут деньги на инвестиции во Вьетнам, Мьянму, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

В заявлении властей прямо не говорится, что средства выделены для того, чтобы перенести фабрики и заводы из Китая в Японию. Однако премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил в марте, что Японии необходимо вернуть производство на родину и снизить зависимость от других стран, включая Китай.

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Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, но вспышка коронавируса нанесла ущерб этим экономическим связям. Также отношения подорвали территориальные споры вокруг островов и газовых месторождений в Восточно-Китайском море.

В июле стало известно, что китайские корабли вторглись в японское морское пространство. Они находились 70 часов возле спорных необитаемых островов Сенкаку. Территориальный спор из-за островов, возле которых были найдены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство национальных компаний Евросоюза (свыше 80 процентов) не готовы переориентировать производство с китайского на другие рынки, поскольку это может нанести им экономический ущерб.