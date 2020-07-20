Украина прокомментировала требование Кадырова об извинениях от Зеленского

Офис президента Украины прокомментировал требование главы Чечни Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому подтвердить принесенные им ранее извинения за видеоролик студии «Квартал 95». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Заявление Кадырова не содержит новизны, которая требует обязательной официальной реакции, отметили в офисе. «Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов», — говорится в комментарии.

Администрацию Зеленского удивила «столь настойчивая попытка» некоторых СМИ придать личному сообщению Кадырова «чрезвычайное значение».

Офис президента также отметил, что заявление Кадырова содержит прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией действующих лидеров двух стран. «И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях», — сказано в комментарии.

В 2019 году Зеленский извинился перед мусульманами за использование в шоу студии «Квартал 95» кадров с плачущим после молитвы Кадыровым.