Российская «Деривация» станет роботом

Российский зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» в будущем станет боевым роботом, сообщил ТАСС гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» Георгий Закаменных.

По его словам, оружие получит машину дистанционного управления огнем и беспилотники для разведки и целеуказания.

Согласно Закаменных, «Деривацию-ПВО» к выполнению функции ключевого компонента роботизированного артиллерийского комплекса приблизили «уровень автоматизации процессов подготовки и производства стрельбы, дистанционное управление модулем вооружения с автоматизированных рабочих мест в шасси боевой машины, оснащение современным оптико-электронным прицельным комплексом».

Гендиректор также рассказал о создании на основе «Деривация-ПВО» морского варианта боевого модуля АУ-220М в калибре 57 миллиметров.

Материалы по теме Огненный демон Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США

Зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» включает боевую машину на базе шасси от новейшей боевой машины пехоты БМП-3, усиленную блоками динамической защиты, на которую установлен необитаемый автоматический боевой модуль со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Также в комплекс входит транспортно-загрузочная и ремонтная машины и набор боеприпасов. Оружие предназначено для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе — укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа.

В апреле 2018 года «Уралвагонзавод» рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» и сообщил, что госиспытания модуля калибра 57 миллиметров, разработанного нижегородской компанией «Буревестник», начнутся в том же году.