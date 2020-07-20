Российская «Деривация» станет роботом

Российский зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» в будущем станет боевым роботом, сообщил ТАСС гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» Георгий Закаменных.
По его словам, оружие получит машину дистанционного управления огнем и беспилотники для разведки и целеуказания.
Согласно Закаменных, «Деривацию-ПВО» к выполнению функции ключевого компонента роботизированного артиллерийского комплекса приблизили «уровень автоматизации процессов подготовки и производства стрельбы, дистанционное управление модулем вооружения с автоматизированных рабочих мест в шасси боевой машины, оснащение современным оптико-электронным прицельным комплексом».
Гендиректор также рассказал о создании на основе «Деривация-ПВО» морского варианта боевого модуля АУ-220М в калибре 57 миллиметров.
Зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» включает боевую машину на базе шасси от новейшей боевой машины пехоты БМП-3, усиленную блоками динамической защиты, на которую установлен необитаемый автоматический боевой модуль со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Также в комплекс входит транспортно-загрузочная и ремонтная машины и набор боеприпасов. Оружие предназначено для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе — укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа.
В апреле 2018 года «Уралвагонзавод» рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» и сообщил, что госиспытания модуля калибра 57 миллиметров, разработанного нижегородской компанией «Буревестник», начнутся в том же году.