Мировой экономике предрекли суровые времена

Миру предрекли наступление «матери всех рецессий» из-за пандемии коронавируса. Глобальная экономика может столкнуться с суровыми временами, потому что быстрого восстановления не произойдет. Об этом заявил в комментарии Financial Times гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.

По его прогнозам, V-образное восстановление экономики, когда за резким спадом идет быстрое восстановление, маловероятно. Жанбон отметил, что устойчивый рост на фондовом рынке, который был зафиксирован после обвала в марте, не отражает реальную экономическую ситуацию.

Согласно опросу Bank of America, только 14 процентов управляющих фондами ожидают V-образного восстановления экономики, 44 процента уверены в более длительном U-образном восстановлении, 30 говорят о W-образном пути развития (после восстановления последует повторная рецессия).

Материалы по теме Нет монет Коронавирус заставил мир вспомнить о золоте. Почему его не хватит на всех покупателей? Выйдут в плюс Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что мировая экономика смогла избежать развития событий по «худшему сценарию» благодаря действиям G20. Страны блока, по мнению Силуанова, вовремя приняли эффективные меры по поддержке экономики и населения.

В июле стало известно, что государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года. МВФ прогнозирует, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.