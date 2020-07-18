В Минфине рассказали о предотвращении «худшего сценария» мировой экономики

Мировая экономика смогла избежать развития событий по «худшему сценарию» в условиях эпидемии коронавируса только благодаря действиям G20. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По словам министра, страны G20 вовремя приняли эффективные меры по поддержке экономики и населения на различных уровнях. Он пояснил, что именно это позволило избежать наиболее негативного развития событий.

Силуанов также отметил предпринятые Россией успешные действия в условиях пандемии. Он рассказал, что в стране был реализован беспрецедентный по масштабам пакет мер. Они осуществлялись по трем направлениям: поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что эпидемия коронавируса может привести к некоторым положительным изменениям в мировой экономике, хотя и нанесет ей серьезный ущерб. По ее словам, кризис предоставляет уникальную возможность для того, чтобы перестроить экономики и сделать мир более экологически чистым. Для этого нужно в первую очередь акцентировать внимание на тех сферах, которые позволяют обеспечить экономический рост при минимальных выбросах углекислого газа.