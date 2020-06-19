Названы положительные последствия пандемии для мировой экономики

Эпидемия коронавируса может привести к некоторым положительным изменениям в мировой экономике, хотя и нанесет ей серьезный ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву.

По ее словам, кризис предоставляет уникальную возможность для того, чтобы перестроить экономики и сделать мир более экологически чистым. Для этого нужно в первую очередь акцентировать внимание на тех сферах, которые позволяют обеспечить экономический рост при минимальных выбросах углекислого газа. При этом восстановление мировой экономики, по мнению Георгиевой, можно осуществить так, чтобы способствовать искоренению бедности и неравенства.

Тем не менее представитель МВФ отметила, что пандемия станет серьезным испытанием для многих стран. «170 стран завершат 2020 год в условиях, когда их экономики будут меньше, чем в начале года», — подчеркнула Георгиева.

Ранее МВФ предупредил, что беднейшие страны мира оказались на грани краха. Государствам грозит дефолт, если частные кредиторы не поддержат предложение G20 предоставлять им право приостанавливать выплаты по внешнему долгу. Георгиева, в свою очередь, подчеркнула, что некоторые страны несут непосильную ношу, столкнувшись в добавок с проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

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