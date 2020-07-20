Филиппинский политик заявил о правах на найденных в Москве суррогатных детей

Филиппинский политик Фреденил Кастро заявил о правах на двоих суррогатных детей, найденных в январе 2020 года в одной из квартир Одинцовского района Подмосковья. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В 2019 году иностранец обратился в российскую клинику и договорился о суррогатных родах двух детей. В январе, сразу после рождения малышей, Кастро прилетел в Россию, чтобы их забрать, но забыл несколько важных документов. Затем въезд в Россию был закрыт в связи с распространением коронавирусной инфекции.

После обнаружения в квартире суррогатных детей отправили в Видновский специализированный дом ребенка. Кастро жалуется, что не может забрать оттуда своих малышей, ему даже не рассказывают об их состоянии. Поэтому политик решил задействовать свои международные связи — его представители обратились к заместителю председателя Совета по правам человека Ирине Киркоре за содействием в вывозе детей из России.

Кастро работает в нижней палате Конгресса Филиппин с момента избрания в 2001 году.

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16 июля сообщалось, что за каждого ребенка заказчики платили по три миллиона рублей. Биологические родители всех младенцев — высокопоставленные иностранные чиновники.

В январе 2020 года в одной из квартир в Одинцове обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что и привело к его гибели.

23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

Фигурантами дела о торговле младенцами стали восемь человек, среди них — трое врачей частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.

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