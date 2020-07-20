Популярная европейская страна начала выдавать россиянам визы

Франция начала выдавать визы россиянам. Об этом сообщается на сайте компании VFS Global.

Как говорится в сообщении, визовые центры популярной европейской страны возобновили работу по всей России с 20 июля, однако пока въездные документы будут выдаваться только отдельным категориям граждан. В частности, их смогут получить те, кто собирается лететь во Францию с целью обучения, работы, воссоединения семьи, а также те, кому требуются возвратные визы.

Отмечается, что выдача визы не дает гарантии немедленного въезда на территорию страны из-за введенных на фоне пандемии ограничений, в том числе, касающихся международного авиасообщения.

16 июля Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых в ближайшее время будут открыты границы и сняты ограничения на въезд. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.

При этом Евросоюз временно отказался принимать туристов из России и США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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