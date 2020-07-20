Мужчина пережил нападение аллигатора и снял его на видео

В американском штате Северная Каролина каякер пережил нападение аллигатора и снял произошедшее на видео. Об этом пишет WSLS-TV.

Рептилия бросилась на каяк в районе озера Ваккамау. «Мне показалось, что слева прыгнула рыба, — рассказал Питер Джойс (Peter Joyce), плывший в лодке. — Оказалось, это была не рыба. Я разглядел голову аллигатора, когда до него оставалось около метра. И все, времени реагировать не было».

Аллигатор ударил лодку с такой силой, что та опрокинулась. Каякеру повезло: рядом оказалось дерево. Он успел схватиться за ветки, перевернул каяк обратно и поскорее уплыл из опасного места. Рептилия не стала продолжать преследование.

Джойс полагает, что аллигатор защищал гнездо. В мае у этих животных начинается брачный сезон, который продолжается в июне, после чего они откладывают яйца. В этот период аллигаторы активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

В Северной Каролине распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Южной Каролине, Алабаме, Джорджии, Техасе, Флориде и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.