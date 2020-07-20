Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым

Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у курирующего транспорт вице-премьера Марата Хуснуллина.

Вместо текущей цели на 2024 год — 4 смерти в ДТП на 100 000 населения — МВД предлагает снизить планку вдвое: 8,4 смерти на 100 000.

По данным Росстата, в 2019 году в ДТП на российских дорогах погиб 16 981 человек. Это 11,6 смерти на 100 000 населения. Почти 5000 погибших были пешеходами. Радикальное снижение смертности на дорогах является одним из главных положений майских указов Путина 2018 года. Тогда он поручил снизить ее в 3,5 раза, а к 2030 году стремиться к нулевой смертности в ДТП.

«Обсуждается внесение различных изменений в паспорт нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ответственным за реализацию нацпроектов поручено подготовить предложения по корректировке показателей», — заявил представитель Минтранса. Окончательные решения по нормативам будут принимать проектный комитет нацпроекта (его возглавляет курирующий вице-премьер) и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам (его возглавляет премьер-министр). Финансирование нацпроекта в 2019–2024 годах должно составить 4,8 триллиона рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.