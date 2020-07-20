Назван российский курорт с самым дорогим жильем

Сочи признали российским курортным городом с самой дорогой арендой жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком по заказу ЦИАН (материалы имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным экспертов, в этом году проживание на черноморском курорте обойдется туристам в среднем в 3,4 тысячи рублей в сутки. На втором месте рейтинга находится Геленджик, где средняя стоимость аренды жилья составляет 2,8 тысячи рублей в сутки. Третьей аналитики назвали Анапу, где можно остановиться в среднем за 2,4 тысячи рублей сутки.

Самые низкие ставки аренды оказались в Новороссийске — в среднем две тысячи рублей в сутки, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что 44 процента россиян заявили о готовности приобрести собственное жилье на юге, чтобы иметь возможность приезжать летом на море и экономить на аренде. Как свидетельствуют данные опроса экспертов ЦИАН, больше всего желающих обзавестись курортной недвижимостью оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.