Виктория Бекхэм рассказала о пережитой в школе травле

Дизайнер Виктория Бекхэм рассказала о пережитой травле в школьные годы. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость призналась, что была неуклюжим подростком, с которым мало кто дружил, а иногда ей приходилось терпеть издевки и насмешки. В конце концов она стала почти изгоем.

По словам Бекхэм, перед тем, как отправить дочь в школу, она попросила ее обратить внимание на детей, которые тихо сидят в стороне. Дизайнер подчеркнула, что именно они нуждаются в поддержке. «Нам необходимо защитить детей и рассказать им о большом значении терпимости, взаимопонимания и поддержки. Не стоит обращать внимание на происхождение человека, главное — это доброта к нему», — сказала дизайнер.

В 2018 году сына Дэвида и Виктории Бекхэм, 19-летнего Бруклина, затравили после публикации снимка его матери, пьющей кофе. Его подписчикам в Instagram показалось, что Виктория сфотографировалась полуголой, прикрыв грудь лишь полотенцем. Молодой человек похвалил маму, готовившуюся к очередной презентации своей линейки одежды. Однако Бруклина назвали больным и обвинили в желании привлечь подписчиков с помощью фото голой матери.