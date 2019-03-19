Виктория Бекхэм сняла нижнее белье на показе и отдала его модели

Victoria Beckham / YouTube

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм призналась, что сняла нижнее белье и отдала его одной из моделей во время шоу собственного одноименного бренда на Неделе моды в Лондоне. Об этом она рассказала на своем канале в YouTube.

Дизайнер представила коллекцию осень-зима 2019 на показе в галерее Tate Britain.

На кадрах ролика видно, как Бекхэм поправляет рубашку со словами: «Мне буквально пришлось отдать свой бюстгальтер одной из девушек».

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Виктория Бекхэм запустила собственный модный бренд в сентябре 2008 года. Впервые в роли модельера она приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке в 2011-м. В ноябре того же года марка Victoria Beckham была признана брендом года на премии British Fashion Awards. Помимо основной коллекции, компания выпускает линию джинсовой одежды, аксессуары и парфюм.

В сентябре прошлого года Виктория Бекхэм повторила легендарный снимок из рекламной кампании американского модельера Марка Джейкобса. Она сфотографировалась в картонном пакете с логотипом марки Victoria Beckham с раздвинутыми ногами.

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