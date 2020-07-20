В Москве убили доцента ВГИК

В Москве убили 90-летнюю доцента Всероссийского института кинематографии (ВГИК) Иду Щур. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 19 июля в полицию обратилась подруга и сообщила, что Ида Борисовна уже двое суток не отвечает на звонки. Она проживала в доме на Кутузовском проспекте. Прибывшие туда полицейские вскрыли квартиру и обнаружили тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело. Проверяются версии убийства с целью ограбления и завладения жилплощадью. Дом, в котором проживала погибшая, считается престижным.

Ида Борисовна преподавала во ВГИК с 1958 года. Она являлась доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры, была автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства.