Лидер крупнейшей террористической группировки Азии получил тюремный срок

Лидер крупнейшей террористической группировки в Азии «Джамаа Исламия», связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России), получил тюремный срок на семь лет в Индонезии. Об этом пишет газета The Straits Times.

56-летний Пара Виджаянто, также известный как Абу Фаиз, возглавлял организацию с 2009 года. В суде заявили, что он участвовал в вербовке и обучении боевиков, занимался их финансовым обеспечением. Помимо этого, суд считает, что осужденный тренировал боевиков, которые воевали на стороне повстанцев в Сирии.

Утверждается, что организация ответственна за совершение крупнейшего теракта в истории Индонезии в 2002 году. Тогда боевики устроили серию взрывов в курортной зоне Кута, популярной среди туристов. Кроме того, они устроили теракты возле здания генконсульства США на острове Бали. 202 человека погибли, большая часть из них — 164 человека — были иностранцами, еще более 200 человек были ранены.

Отмечается, что осужденный не присутствовал в зале суда: слушание проходило по видеоконференции. Пара Виджаянто пытались найти на протяжении 16 лет и арестовали только в июле 2019-го.

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