К проведению бесплатного тестирования на COVID-19 привлекли более 400 медсестер

Более 400 медсестер проводят ПЦР-тестирование в 207 взрослых и детских городских поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

«С 16 июля этого года любой москвич может пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР. Сделать это можно в 162 взрослых и 45 детских городских поликлиниках, расположенных во всех округах Москвы. Более 400 медсестер проводят тестирование методом ПЦР в московских городских поликлиниках. Медицинский персонал работает в две смены и обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты», — рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Чтобы не допустить скопления людей, тестирование проводится только по предварительной записи, шаг сетки — 10 минут. Запись доступна на две недели вперед, поэтому каждый может выбрать удобное для себя время.

Если житель Москвы прикреплен к одной из городских поликлиник, он может записаться на мазок на портале mos.ru. Для этого нужно авторизоваться или зарегистрироваться, выбрать в разделе «Услуги» «Каталог услуг», затем раздел «Здоровье», а в нем «Запись на прием к врачу». В списке специализаций нужно найти вкладку «Мазок на covid-19 (ПЦР)» (для взрослых и детей), а затем выбрать удобную дату и время. Кроме того, записаться на исследование можно на официальном портале ЕМИАС — «ЕМИАС.ИНФО», в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также при помощи информационных киосков в поликлиниках города. Любым из способов также можно перенести запись.

При наличии московского полиса ОМС, но без прикрепления к поликлинике можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу своего проживания — администратор запишет на процедуру. Полный перечень пунктов сдачи анализа теста доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Чтобы перенести запись нужно также позвонить в поликлинику.

Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник — с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 14:30.

Для сдачи анализа необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. На входе в здание жителям измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки. За 2 часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут — не рекомендуется жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

