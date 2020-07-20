Зеленский заявил о готовности Украины ко второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны ко второй волне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Зеленский провел селекторное совещание, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала вспышки на Украине было сделано 877 тысяч тестов на коронавирус. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что количество ежедневных тестирований растет.

Президент заявил, что нужно «постоянно быть начеку», но «не преувеличивать реакцию». На данный момент в стране нет «критических вспышек» и «красных точек», считает он. «Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует», — сказал Зеленский.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было выявлено более 59,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 31 тысячи инфицированных выздоровели, 1498 скончались. За последние сутки был зарегистрирован 651 случай COVID-19.

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