На Украине заявили об исчерпании фонда на борьбу с коронавирусом

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что средства фонда, созданного в начале эпидемии для борьбы с коронавирусом, практически исчерпаны. Об этом сообщает «112 Украина».

Как сообщил министр, деньги в основном были направлены на выплаты украинцам, которые пострадали от карантина. Всего в нем было 64,7 миллиона гривен.

Причины быстрого исчерпания фонда Марченко объяснил недополучением доходов в государственный бюджет. Также министр финансов подчеркнул, что деньги на проведение местных выборов также выделили из «коронавирусного» фонда.

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины. Он предусматривает средства на помощь членам семей медиков, умерших от коронавируса. Дефицит бюджета увеличился втрое.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП Украины из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года упадет на 4,8 процента. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.