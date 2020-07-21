В Петербурге сократят чиновников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволит часть чиновников из соображений экономии. Об этом он заявил на заседании городского правительства, передает «Интерфакс» во вторник, 21 июля.

Беглов поручил вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить план по сокращениям. «Надо экономить деньги», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников по сравнению с прошлым годом. По сумме изъятых активов удалось поставить абсолютный рекорд, сообщал генпрокурор России Игорь Краснов. Он отметил, что по итогам контроля за расходами чиновников в 2019 году удалось взыскать рекордные 20 миллиардов рублей в пользу государства (против 311 миллионов рублей в 2018 году).