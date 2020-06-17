Российские чиновники поставили абсолютный рекорд по коррупции

В России стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников по сравнению с прошлым годом. По сумме изъятых активов удалось поставить абсолютный рекорд, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова генпрокурора России Игоря Краснова.

Он отметил, что по итогам контроля за расходами чиновников в 2019 году удалось взыскать рекордные 20 миллиардов рублей в пользу государства (против 311 миллионов рублей в 2018). По словам Краснова, практика по изъятию коррупционных активов и направлению их в бюджет была «высоко оценена на площадке ООН».

Генпрокурор также отметил, что второй год подряд растет число выявленных коррупционных преступлений. Кроме того, он заявил, что по-прежнему актуальны проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Каждое 20-е дело против предпринимателей возбуждается незаконно.

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Глава надзорного органа также обратил внимание на то, что некоторые работодатели использовали самоизоляцию как повод для увольнений и невыплаты зарплат. По словам Краснова, прокуратура будет отслеживать все случаи подобных нарушений.

Российские бизнесмены остро ощущают проблему давления на бизнес, они стали чаще признаваться в страхе перед силовыми структурами, следует из майского опроса Федеральной службы охраны (ФСО). Недоверие к силовикам достигло 70,3 процента по сравнению с 45 процентами в 2017 году.

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