Бывшего главу российского города осудили на 10 лет за махинации с землей

Бывшего главу города Кимры Тверской области приговорили к десяти годам колонии строгого режима за махинации с землей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что в 2010 году к чиновнику обратился представитель закрытого акционерного общества с просьбой получить участок для строительства гипермаркета. Глава города потребовал за это взятку в размере 18 миллионов рублей. Чиновник захотел передать без торгов и без продажи права аренды «подконтрольному» гражданину, чтобы в дальнейшем распоряжаться арендой через него.

В Следственном комитете отметили, что представитель общества согласился заплатить озвученную сумму. При этом он не знал о способе приобретения. К махинациям глава города привлек двух женщин. Одна из них занимала должность председателя комитета по управлению имуществом Кимра.

В результате чиновником безвозмездно была приобретена возможность распоряжаться правом аренды через свою сообщницу. Это нанесло имущественный ущерб городу размером 14,4 миллиона рублей, а также бюджету Тверской области — 3,6 миллиона рублей.

Суд назначил чиновнику наказание в виде десяти лет лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 36 миллионов рублей. Кроме того, одна из его сообщниц была приговорена к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Другую женщину осудили на пять лет лишения свободы условно.

В ноябре 2019 года сообщалось, что бывший депутат Хабаровской краевой Думы Николай Мистрюков был задержан по подозрению в причастности к убийству предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Тело Зори было найдено в Хабаровске в 2004 году с огнестрельными ранениями — он был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Сообщается, что в 2004 году Мистрюков уже привлекался к данному делу, но позже с него сняли все подозрения.

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