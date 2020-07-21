Пастухи на мотоциклах устроили массовую бойню на свадьбе

Вооруженные мужчины на мотоциклах приехали в деревню на севере Нигерии и устроили массовую бойню на проходившей там свадьбе. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, нападение произошло около 22:30 по местному времени в воскресенье, 19 июля. Неизвестные ворвались в деревню Кукум-Даджи во время праздничного торжества и открыли стрельбу по гостям. В результате 15 человек погибли на месте, еще трое позже скончались в больнице. Кроме того, 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Также, по некоторым данным, несколько человек пропали без вести.

Личности нападавших на данный момент еще не установлены, однако, как предполагают местные власти, за атакой могут стоять пастухи-мусульмане, у которых уже несколько раз возникали конфликты с живущими в регионе фермерами-христианами по поводу прав на выпас скота и использование воды. Власти пытались уладить разногласия между двумя группами, однако пока их усилия успехом не увенчались.

В настоящее время в регион стянуты представители правоохранительных органов, которые расследуют обстоятельства произошедшего. Также ведутся поиски пропавших.

Ранее в июле неизвестные открыли стрельбу на набережной в американском городе Пеория, штат Иллинойс. В результате 12 человек пострадали, двое из них были госпитализированы.